Дубль Кейна помог «Эдмонтону» обыграть «Нью-Джерси»
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:3.
В составе «Ойлерз» дубль на счету Эвандера Кейна, еще по шайбе забросили Леон Драйзайтль, Тайсон Бэрри, Зак Хайман и Коннор Макдэвид. У «Дэвилз» две шайбе забросил Йеспер Братт, еще один гол у Нико Хишера.
После этого матча «Эдмонтон» с 74 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 49 очками — на 15-й строчке Востока.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|61
|41
|20
|88
|2
|Питтсбург
|62
|37
|25
|83
|3
|Рейнджерс
|61
|38
|23
|81
|4
|Вашингтон
|63
|35
|28
|80
|5
|Коламбус
|62
|31
|31
|65
|6
|Айлендерс
|59
|26
|33
|61
|7
|Филадельфия
|61
|19
|42
|49
|8
|Нью-Джерси
|62
|22
|40
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|90
|2
|Тампа-Бэй
|60
|39
|21
|84
|3
|Торонто
|61
|39
|22
|83
|4
|Бостон
|62
|38
|24
|81
|5
|Детройт
|61
|25
|36
|57
|6
|Баффало
|62
|21
|41
|50
|7
|Оттава
|61
|22
|39
|49
|8
|Монреаль
|61
|16
|45
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|62
|44
|18
|93
|2
|Сент-Луис
|60
|34
|26
|77
|3
|Миннесота
|60
|36
|24
|76
|4
|Нэшвилл
|61
|35
|26
|74
|5
|Даллас
|60
|33
|27
|69
|6
|Виннипег
|62
|28
|34
|66
|7
|Чикаго
|62
|22
|40
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|61
|37
|24
|82
|2
|Лос-Анджелес
|63
|34
|29
|76
|3
|Эдмонтон
|62
|35
|27
|74
|4
|Вегас
|63
|33
|30
|70
|5
|Ванкувер
|62
|30
|32
|67
|6
|Анахайм
|64
|27
|37
|65
|7
|Сан-Хосе
|61
|26
|35
|60
|8
|Сиэтл
|62
|18
|44
|42
Результаты / календарь
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25.03
|20.03
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|- : -
|20.03
|02:00
|
Нэшвилл – Торонто
|- : -
|20.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|- : -
|20.03
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|- : -
|20.03
|05:00
|
Сиэтл – Детройт
|- : -
|20.03
|21:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|20.03
|23:59
|
Вашингтон – Даллас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|87
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|84
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|61
|40
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|40
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|48
|2.04
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|40
|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|29
|2.09
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