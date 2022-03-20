Дубль Кейна помог «Эдмонтону» обыграть «Нью-Джерси»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:3.

В составе «Ойлерз» дубль на счету Эвандера Кейна, еще по шайбе забросили Леон Драйзайтль, Тайсон Бэрри, Зак Хайман и Коннор Макдэвид. У «Дэвилз» две шайбе забросил Йеспер Братт, еще один гол у Нико Хишера.

После этого матча «Эдмонтон» с 74 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 49 очками — на 15-й строчке Востока.