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Сегодня, 03:42

«Детройт» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» (6:2).

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Ред Уингз» хет-трик оформил Алекс Дебринкэт, еще по голу забили Джо Велено, Дилан Ларкин и Джейк Уолман. У «Флэймз» отличились Эндрю Манджапане и Егор Шарангович, у Никиты Задорова результативная передача.

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НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Калгари Флэймз
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«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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