«Детройт» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ
«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» (6:2).
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе «Ред Уингз» хет-трик оформил Алекс Дебринкэт, еще по голу забили Джо Велено, Дилан Ларкин и Джейк Уолман. У «Флэймз» отличились Эндрю Манджапане и Егор Шарангович, у Никиты Задорова результативная передача.
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