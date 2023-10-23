«Детройт» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» (6:2).

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Ред Уингз» хет-трик оформил Алекс Дебринкэт, еще по голу забили Джо Велено, Дилан Ларкин и Джейк Уолман. У «Флэймз» отличились Эндрю Манджапане и Егор Шарангович, у Никиты Задорова результативная передача.

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