Американский нападающий Рид Буше стал неограниченно свободным агентом

Как стало известно «СЭ», американский нападающий Рид Буше стал неограниченно свободным агентом.

В прошлое межсезонье Буше подписал двухлетний контракт с «Локомотивом», но не доиграл прошлый сезон по решению руководства клуба.

В феврале газета Detroit Free Press сообщила, что Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году.

Хоккеиста приговорили к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно, позже «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с игроком.