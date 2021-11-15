Александр Овечкин сократил отставание от Сундина в списке бомбардиров НХЛ всех времен

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:1).

Таким образом, Овечкин набрал 25-е и 26-е (12+14) очко в этом сезоне. Российский нападающий с 1346 очками в 1212 матчах располагается на 29-м месте в списке бомбардиров НХЛ всех времен. Его отставание от занимающего 28-е место Матса Сундина (1349 балла) теперь составляет всего три очка. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (2857).