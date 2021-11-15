Овечкин провел 382-й матч в НХЛ с двумя или более очками, сравнявшись с Халлом и Селянне
08:43
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:1).
36-летний россиянин провел в НХЛ 382 встречу с двумя или более очками. Нападающий вышел на 22-е место за всю историю лиги среди игроков по этому показателю, сравнявшись с Бреттом Халлом и Теэму Селянне.
В нынешнем сезоне Овечкин набрал 26 (12+14) очков в 15 играх.
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