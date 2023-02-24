Овечкин: «У «Вашингтона» все еще есть шанс попасть в плей-офф. Мы стараемся»
Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Анахайма» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Я играл хорошо. Рад, что вернулся, и знаете, я чувствовал игру лучше с каждой сменой. Но следующий матч будет еще лучше. У нас все еще есть шанс попасть в плей-офф. Мы стараемся. Я думаю, что «Вашингтон» провел сегодня хорошую игру, нам не хватило чуть-чуть для победы», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.
«Вашингтон» проиграл шестой матч подряд. «Кэпиталз» впервые с октября 2003 года допустили такую серию поражений.
Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 60 играх.
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|24.02
|03:00
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Вашингтон – Анахайм
|2 : 4
|24.02
|03:00
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Коламбус – Миннесота
|0 : 2
|24.02
|03:00
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Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|4 : 3 ОТ
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|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
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|03:00
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Тампа-Бэй – Баффало
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Детройт – Рейнджерс
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Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 3 ОТ
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Вегас – Калгари
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