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Сегодня, 08:26

Кузьменко забросил шайбу «Сент-Луису» и продлил свою голевую серию до 4 матчей

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:2 ОТ).

Его гол на 60-й минуте матча позволил «Ванкуверу» перевести игру в овертайм.

Эта шайба стала для него 27-й в текущем сезоне. Россиянин продлил свою голевую серию до четырех матчей.

В текущем сезоне 27-летний Кузьменко провел за «Кэнакс» 57 матчей и набрал 51 (27+24) очко.

Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 51 очко за 58 игр.

Андрей Кузьменко
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ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сент-Луис Блюз
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