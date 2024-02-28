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Овечкин о 1400 матчах в НХЛ: «Мне повезло обойтись без серьезных травм»

Овечкин заявил, что счастлив провести 1400 матчей в НХЛ за «Вашингтон»
Руслан Минаев
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о проведении 1400-го игры в НХЛ.

Юбилейным для форварда стал матч с «Флоридой» в регулярном чемпионате лиги.

«Конечно, это большая цифра, очень много игр. Счастлив, что сделал это в одной организации. Это здорово. Спасибо моим родителям, что подарили мне хорошее здоровье. Мне повезло обойтись без серьезных травм [за карьеру]», — цитирует 38-летнего россиянина The Washington Post.

Овечкин стал первым российским хоккеистом, сыгравшим 1400 матчей в НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Сент-Луис» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
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«Сан-Хосе» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 59 39 20 81
2 Каролина 59 35 24 76
3 Филадельфия 60 31 29 69
4 Нью-Джерси 59 30 29 64
5 Вашингтон 58 27 31 63
6 Питтсбург 56 27 29 62
7 Айлендерс 58 24 34 62
8 Коламбус 57 19 38 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 59 39 20 82
2 Бостон 60 34 26 82
3 Торонто 58 33 25 74
4 Детройт 59 33 26 72
5 Тампа-Бэй 61 32 29 69
6 Баффало 59 27 32 58
7 Монреаль 59 23 36 54
8 Оттава 57 25 32 53
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 57 37 20 79
2 Даллас 61 35 26 79
3 Колорадо 60 36 24 77
4 Нэшвилл 60 33 27 68
5 Сент-Луис 58 30 28 62
6 Миннесота 59 28 31 62
7 Аризона 58 23 35 51
8 Чикаго 59 15 44 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 61 38 23 83
2 Вегас 59 33 26 73
3 Эдмонтон 56 34 22 70
4 Лос-Анджелес 58 29 29 68
5 Калгари 59 29 30 63
6 Сиэтл 58 25 33 61
7 Анахайм 58 20 38 43
8 Сан-Хосе 57 15 42 35
Результаты / календарь
18.02
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20.02
21.02
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28.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
28.02 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 6 : 2
28.02 03:00
Флорида – Баффало
 3 : 2
28.02 03:00
Монреаль – Аризона
 5 : 2
28.02 03:00
Торонто – Вегас
 2 : 6
28.02 03:00
Детройт – Вашингтон
 8 : 3
28.02 04:00
Нэшвилл – Оттава
 4 : 1
28.02 04:00
Миннесота – Каролина
 2 : 3
28.02 04:00
Виннипег – Сент-Луис
 4 : 2
28.02 05:00
Калгари – Лос-Анджелес
 4 : 2
28.02 05:30
Колорадо – Даллас
 5 : 1
28.02 06:00
Ванкувер – Питтсбург
 3 : 4 ОТ
28.02 06:30
Сан-Хосе – Нью-Джерси
 2 : 7
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 60 103
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 60 98
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 91
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 59 39
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 55 39
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 18 1.96
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