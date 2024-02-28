Овечкин о 1400 матчах в НХЛ: «Мне повезло обойтись без серьезных травм»

Овечкин заявил, что счастлив провести 1400 матчей в НХЛ за «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о проведении 1400-го игры в НХЛ.

Юбилейным для форварда стал матч с «Флоридой» в регулярном чемпионате лиги.

«Конечно, это большая цифра, очень много игр. Счастлив, что сделал это в одной организации. Это здорово. Спасибо моим родителям, что подарили мне хорошее здоровье. Мне повезло обойтись без серьезных травм [за карьеру]», — цитирует 38-летнего россиянина The Washington Post.

Овечкин стал первым российским хоккеистом, сыгравшим 1400 матчей в НХЛ.