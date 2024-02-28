«Сан-Хосе» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» и «Нью-Джерси» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила 28 февраля и завершилась разгромной победой гостей — 7:2 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Сан-Хосе» занимает 15-е место на «Западе», набрав 35 очков в 57 матчах. «Нью-Джерси» идет 9-м на «Востоке», имея в активе 64 балла после 59 матчей.