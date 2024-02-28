Бывший вратарь «Вашингтона» Колциг: «Овечкин — своего рода игрок старой закалки»

Бывший вратарь «Вашингтона» Олаф Колциг поделился мнением о российском форварде «Кэпиталз» Александре Овечкине.

Хоккеисты вместе играли за «столичных» с 2005 по 2008 год.

«У него не самая здоровая в мире диета. Ови нравится весело проводить время с парнями, поэтому он не из тех ребят, которые постоянно пытаются найти волшебный эликсир в плане питания или тренировок. Овечкин — своего рода игрок старой закалки, старой школы», — приводит слова Колцига The Washington Post.

В сезоне-2023/24 38-летний Овечкин сыграл 55 матчей, в которых набрал 43 (16+27) очка.

«Вашингтон» находится на 10-м месте в Восточной конференции, набрав 63 очка в 58 играх. 2 марта «столичные» сыграют с «Филадельфией» в Вашингтоне. Начало — в 03.00 мск.