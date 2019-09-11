Новичок «Питтсбурга» Алекс Гальченюк поделился ожиданиями от игры с Сидни Кросби и Евгением Малкиным — лидерами клуба.

— С этих ребят берешь пример еще до того, как попал в лигу, и потом, когда играешь против них, — цитирует официальный сайт лиги Галюченюка. — А сейчас мы с ними в одной команде. Не могу в это поверить. Это не может не радовать. Я мечтал о таком, учился у них. Мы не были знакомы с Малкиным. Он действительно очень открытый и забавный парень. Я узнал его, его игру. ... С ним действительно очень легко играть.

Я очень рад, что приехал сюда и встретился с ребятами, но главное заключается в том, что я встал на коньки и катался со всеми. Мы познакомились. Теперь надо поработать над взаимопониманием на льду и подготовиться к сборам.

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