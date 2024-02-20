Агент Овечкина считает преждевременными разговоры о возвращении форварда в КХЛ

Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков считает, что пока рано говорить о переезде россиянина в КХЛ. На данный момент форвард играет в НХЛ.

«Вопрос о приходе в «Динамо» после окончания контракта в «Вашингтоне» сейчас не обсуждается. Этот вопрос оставлен на более позднее время, сейчас говорить о шансах увидеть Александра в КХЛ рано», — цитирует Чистякова Sport24.

18 февраля Овечкин вышел на чистое десятое место по числу матчей за один клуб в истории НХЛ.

Сейчас на счету форварда 836 заброшенных шайб. Рекорд Уэйна Гретцки составляет 894 гола. В текущем сезоне 38-летний нападающий сыграл 50 матчей, в которых набрал 38 (14+24) очков.