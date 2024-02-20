Фетисов оценил результативность Капризова в матче с «Ванкувером»: «Порадовал земляков своих»

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (10:7).

«Поздравляю Кирилла, молодец. Я у него на родине нахожусь сейчас, в Кузбассе. Порадовал он сегодня земляков своих. Но всегда есть куда идти. В планах на сезон же было не только шесть очков заработать, но и какие-то другие цели были. Его планы могут воплотиться в жизнь, для этого у него все есть талант и желание. Удачи ему до конца сезона», — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

26-летний хоккеист набрал 6 (3+3) очков и стал третьим россиянином, которому удалось заработать столько баллов в одном матче НХЛ. Ранее это сделали Сергей Макаров (сезон-1989/90) и Никита Кучеров (сезон-2023/24).

В текущем сезоне Капризов провел 48 матчей в НХЛ, набрав 57 (23+34) очков.