Спортивный комментатор Губерниев оценил игру Капризова в НХЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал то, что форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 6 (3+3) очков в матче с «Ванкувером» (10:7).

«Кирилл Капризов — звезда мирового хоккея! Было бы странно, если бы он не набирал очки. Капризов — один из лучших нападающих мира сейчас и должен забивать, отдавать, устанавливать рекорды. Его игра восхитительна, он находится в рассвете своих сил», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».