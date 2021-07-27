Агент: «Флери серьезно рассмотрит возможность завершения карьеры»

Аллан Уолш, агент вратаря Марка-Андре Флери, заявил, что его клиент может завершить карьеру после обмена из «Вегаса» в «Чикаго».

«Марк-Андре возьмет паузу, чтобы обсудить ситуацию с семьей. Он серьезно рассмотрит возможность завершения карьеры», — написал Уолш в Twitter.

В результате обмена клуб из Лас-Вегаса получил права на 23-летнего финского форварда Микаэля Хаккарайнена.

36-летний Флери в минувшем сезоне провел 36 матчей за «Вегас» в регулярном чемпионате (1,98 пропущенной шайбы в среднем за матч, 92,8 процента отраженных бросков) и 16 — в плей-офф (2,04, 91,8).