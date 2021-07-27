Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Агент: «Флери серьезно рассмотрит возможность завершения карьеры»

23:05
Теги:

Аллан Уолш, агент вратаря Марка-Андре Флери, заявил, что его клиент может завершить карьеру после обмена из «Вегаса» в «Чикаго».

«Марк-Андре возьмет паузу, чтобы обсудить ситуацию с семьей. Он серьезно рассмотрит возможность завершения карьеры», — написал Уолш в Twitter.

В результате обмена клуб из Лас-Вегаса получил права на 23-летнего финского форварда Микаэля Хаккарайнена.

36-летний Флери в минувшем сезоне провел 36 матчей за «Вегас» в регулярном чемпионате (1,98 пропущенной шайбы в среднем за матч, 92,8 процента отраженных бросков) и 16 — в плей-офф (2,04, 91,8).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/walsha/status/1420052617464483843

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Наши гимнастки вынесли американок без Байлз! Еще одна историческая победа России на Олимпиаде в Токио
В НХЛ никогда не платили таких денег ветеранам. Теперь Овечкин имеет все шансы побить рекорд Гретцки
Россия держит золотой темп: итоги 27 июля на Олимпиаде-2020
Американцы требуют запретить соцсети из-за Байлз. Они уверены — болельщики довели Симону до депрессии
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд