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Экс-защитник «Рейнджерс» Дианджело продолжит карьеру в «Каролине»

22:55
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Защитник Энтони Дианджело может продолжить карьеру в «Каролине», сообщает в своем Twitter журналист TSN Фрэнк Серавалли.

По информации источника, стороны близки к подписанию контракта сроком на один сезон.

В минувшем сезоне 25-летний защитник в составе «Рейнджерс» принял участие в шести матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».

У Дианджело произошел конфликт с российским вратарем Александром Георгиевым. С 30 января американец не выходил в основном составе. 24 июля клуб выкупил контракт хоккеиста.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/frank_seravalli/status/1420091010059837440

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