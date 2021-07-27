Экс-защитник «Рейнджерс» Дианджело продолжит карьеру в «Каролине»
22:55
Защитник Энтони Дианджело может продолжить карьеру в «Каролине», сообщает в своем Twitter журналист TSN Фрэнк Серавалли.
По информации источника, стороны близки к подписанию контракта сроком на один сезон.
В минувшем сезоне 25-летний защитник в составе «Рейнджерс» принял участие в шести матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».
У Дианджело произошел конфликт с российским вратарем Александром Георгиевым. С 30 января американец не выходил в основном составе. 24 июля клуб выкупил контракт хоккеиста.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/frank_seravalli/status/1420091010059837440
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