Агент Замулы: «У Егора идеальные взаимоотношения с тренером «Филадельфии», полное доверие»

Агент российского защитника «Филадельфии» Егора Замулы Шуми Бабаев рассказал о взаимоотношениях игрока с тренерским штабом команды.

«Информация, что главный тренер недоволен игрой Егора полностью не соответствует действительности, и не знаю, откуда она взялась. Егор имеет полную поддержку со стороны главного тренера, они постоянно общаются. Прчему пропустил матч? В команде очень много защитников. Это ротация, а у Егора небольшой контракт. По очереди меняется один, другой игрок. Здесь нет ничего нового для НХЛ, там очень редко играют в семь защитников.

У Замулы идеальные взаимоотношения с тренером, полное доверие. И в руководстве ему постоянно говорят: «Ты наше будущее, мы в тебя верим, ты здесь надолго». Поэтому пока никаких вопросов нет», – цитирует «РБ Спорт» Бабаева.

В этом сезоне 23-летний россиянин сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 15 (5+10) очков.