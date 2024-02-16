Прокуратура сняла обвинения в домашнем насилии с игрока НХЛ Лучича

Прокуратура сняла обвинения в домашнем насилии с хоккеиста «Бостон Брюинз» Милана Лучича, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление начальника отдела коммуникаций окружного прокурора округа Саффолк Джеймса Боргесани.

Спортсмена задержали в состоянии алкогольного опьянения в ноябре после семейной ссоры. Жена хоккеиста позвонила жена и сообщила, что он пытался ее задушить.

После инцидента клуб отправил игрока в бессрочный отпуск.

Позже жена Лучича отказалась давать показания, ходатайство прокуроров о приобщении к делу информации о звонке в службу спасения было отклонено, что фактически положило конец судебному разбирательству.