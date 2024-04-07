Абрамов набрал два очка в матче за фарм-клуб «Сент-Луиса», Жеренко пропустил шесть шайб

«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Лавалю» со счетом 4:7.

В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» форвард Михаил Абрамов набрал 2 (1+1) очка, вратарь Вадим Жеренко отразил 30 бросков из 36.

В текущем сезоне 23-летний Абрамов провел 54 матча в АХЛ, в которых набрал 33 (13+20) очка. На счету 23-летнего Жеренко 27 игр, в которых один раз сыграл на ноль при коэффициенте надежности 3.36.