Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:04

«Каролина» объявила о подписании контракта с Трикозовым

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард Глеб Трикозов подписал контракт с «Каролиной», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт новичка с 19-летним россиянином рассчитано на три года.

В минувшем сезоне Трикозов провел за «Авангард» 2 матча в КХЛ и не набрал очков. В 39 матчах ВХЛ форвард набрал 21 (11+10) очков, а также 27 (16+11) очков в 17 играх МХЛ.

НХЛ
ХК Авангард
ХК Каролина Харрикейнз
0
Читайте также
Португалец Аморим может возглавить «Ливерпуль» после ухода Клоппа
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
«Урал» в шоке от судейства, Юран назвал арбитров «опоссумами», а Карпин недоволен ничьей с «Сочи». Что случилось 6 апреля в РПЛ
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абрамов набрал два очка в матче за фарм-клуб «Сент-Луиса», Жеренко пропустил шесть шайб

«Даллас» уступил «Чикаго» и прервал серию из восьми побед
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 77 52 25 108
2 Каролина 77 48 29 103
3 Айлендерс 76 34 42 83
4 Питтсбург 77 36 41 83
5 Филадельфия 77 36 41 83
6 Вашингтон 76 36 40 82
7 Нью-Джерси 76 36 40 76
8 Коламбус 76 25 51 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 45 32 105
2 Флорида 77 48 29 101
3 Торонто 75 43 32 95
4 Тампа-Бэй 77 43 34 93
5 Детройт 76 37 39 82
6 Баффало 77 37 40 79
7 Оттава 75 33 42 70
8 Монреаль 75 29 46 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 76 48 28 105
2 Колорадо 77 48 29 102
3 Виннипег 76 46 30 98
4 Нэшвилл 76 44 32 92
5 Сент-Луис 76 40 36 84
6 Миннесота 75 36 39 82
7 Аризона 76 32 44 69
8 Чикаго 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 76 47 29 102
2 Эдмонтон 75 46 29 97
3 Вегас 76 42 34 92
4 Лос-Анджелес 76 40 36 91
5 Сиэтл 76 32 44 77
6 Калгари 75 34 41 73
7 Анахайм 77 25 52 54
8 Сан-Хосе 75 17 58 42
Результаты / календарь
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
7.04 01:00
Сан-Хосе – Сент-Луис
 - : -
7.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 - : -
7.04 02:00
Коламбус – Филадельфия
 - : -
7.04 02:00
Монреаль – Торонто
 - : -
7.04 02:30
Айлендерс – Нэшвилл
 - : -
7.04 05:00
Калгари – Эдмонтон
 - : -
7.04 05:00
Лос-Анджелес – Ванкувер
 - : -
7.04 20:00
Детройт – Баффало
 - : -
7.04 22:30
Чикаго – Миннесота
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 76 136
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 77 131
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 128
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 74 63
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 74 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 77 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Артур Силов

Артур Силов

Ванкувер

 2 1.5
Новости
RSS RSS
Все новости