«Каролина» объявила о подписании контракта с Трикозовым

Форвард Глеб Трикозов подписал контракт с «Каролиной», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт новичка с 19-летним россиянином рассчитано на три года.

В минувшем сезоне Трикозов провел за «Авангард» 2 матча в КХЛ и не набрал очков. В 39 матчах ВХЛ форвард набрал 21 (11+10) очков, а также 27 (16+11) очков в 17 играх МХЛ.