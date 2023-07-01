Фаст продлит контракт с «Каролиной» на два года

Форвард «Каролины» Йеспер Фаст подпишет новый контракт с клубом, сообщает TSN.

По данным источника, соглашение будет рассчитано на два года и 4,8 миллиона долларов — кэпхит составит 2,4 миллиона в год.

В прошлом сезоне 31-летний швед провел за «Харрикейнз» в регулярке НХЛ 80 матчей и набрал 29 (10+19) очков. В Кубке Стенли его показатели — 15 матчей и 9 (6+3) очков.