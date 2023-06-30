Нападающий Кравцов получил от «Ванкувера» квалификационное предложение

Российский нападающий Виталий Кравцов получил от «Ванкувера» квалификационное предложение, сообщает пресс-служба клуба.

Канадский клуб закрепил за собой права на российского форварда, если тот решит вернуться в НХЛ.

Кравцов проведет следующий сезон в КХЛ. Форвард подписал соглашение с «Трактором».

В прошлом сезоне он выступал за «Рейнджерс» и «Ванкувер». Всего на его счету 8 (4+4) очков в 44 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2022/23.