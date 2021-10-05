Три очка Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Колорадо»
05:33
«Миннесота» в выставочном матче предсезонки НХЛ обыграла «Колорадо» со счетом 3:1.
Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка в первом матче предсезонки.
В следующем матче «Миннесота» 7 октября встретится с «Сент-Луисом», «Колорадо» днем ранее сыграет с «Вегасом».
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