Капризов признан первой звездой матча с «Колорадо»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой выставочного матча предсезонки НХЛ против «Колорадо».

24-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в первом матче предсезонки. Второй звездой стал форвард Матс Цуккарелло, третья звезда — вратарь Каапо Кяхкенен.

В следующем матче «Миннесота» 7 октября встретится с «Сент-Луисом», «Колорадо» днем ранее сыграет с «Вегасом».