Капризов признан первой звездой матча с «Колорадо»
06:27
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой выставочного матча предсезонки НХЛ против «Колорадо».
24-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в первом матче предсезонки. Второй звездой стал форвард Матс Цуккарелло, третья звезда — вратарь Каапо Кяхкенен.
В следующем матче «Миннесота» 7 октября встретится с «Сент-Луисом», «Колорадо» днем ранее сыграет с «Вегасом».
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