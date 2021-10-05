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Капризов признан первой звездой матча с «Колорадо»

06:27
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой выставочного матча предсезонки НХЛ против «Колорадо».

24-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в первом матче предсезонки. Второй звездой стал форвард Матс Цуккарелло, третья звезда — вратарь Каапо Кяхкенен.

В следующем матче «Миннесота» 7 октября встретится с «Сент-Луисом», «Колорадо» днем ранее сыграет с «Вегасом».

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Сергей Разин все материалы автора

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