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Шайба Проворова в овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Бостоном»

05:21
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«Филадельфия» в выставочном матче предсезонки НХЛ обыграла в овертайме «Бостон» со счетом 2:1.

Победную шайбу в составе «Флайерз» забросил Иван Проворов.

В следующем матче «Филадельфия» 6 октября встретится с «Айлендерс», «Бостон» на следующий день сыграет с «Вашингтоном».

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Сергей Разин все материалы автора

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