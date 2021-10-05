Шайба Проворова в овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Бостоном»
05:21
«Филадельфия» в выставочном матче предсезонки НХЛ обыграла в овертайме «Бостон» со счетом 2:1.
Победную шайбу в составе «Флайерз» забросил Иван Проворов.
В следующем матче «Филадельфия» 6 октября встретится с «Айлендерс», «Бостон» на следующий день сыграет с «Вашингтоном».
Читайте также
«Бердыев сказал, что мы уже в «Спартаке». На нас и контракты были готовы». Вторая часть большого интервью тренера вратарей сборной Виталия Кафанова
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю