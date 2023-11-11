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11 ноября, 23:38

61-летний хоккеист скончался во время матча московской любительской лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий клуба «Армата» Михаил Янчишин умер во время матча против «Фаворита» в матче московской любительской лиги, сообщает Telegram-канал «Хоккейные сливки».

Хоккеист потерял сознание во время игры. Его отправили в больницу, но позднее стало известно, что Янчишин умер в реанимации.

20 апреля Янчишину исполнился 61 год.

Источник: https://t.me/c/1986125062/616
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