61-летний хоккеист скончался во время матча московской любительской лиги

Нападающий клуба «Армата» Михаил Янчишин умер во время матча против «Фаворита» в матче московской любительской лиги, сообщает Telegram-канал «Хоккейные сливки».

Хоккеист потерял сознание во время игры. Его отправили в больницу, но позднее стало известно, что Янчишин умер в реанимации.

20 апреля Янчишину исполнился 61 год.