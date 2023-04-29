Ротенберг — о Ключникове: «Он профессионал своего дела. Таких очень мало»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался о тренере вратарей сборной Юрие Ключникове.

— Юрий — профессионал своего дела. Тренер вратарей — очень узкая специализация. Вас, журналистов, много, а тренеров вратарей очень мало. Тренеров вратарей высокого уровня — еще меньше. Если посмотрим на последние матчи плей-офф и на вратарей, которые там играли, то все они были под руководством тренера вратарей ЦСКА Сергея Ивановича Наумова. Там ведется серьезная работа по голкиперам. Наша задача — добиться уровня выше. Юрий работал в свое время в системе ЦСКА. Он — специалист очень серьезного уровня, который нам очень сильно поможет. Можно в команде выстроить все от и до, но если вратарь не ловит шайбу, мы знаем, как это влияет. То, что у нас мало тренеров вратарей в целом — проблема, над которой надо работать. Мы вместе с Юрием все обсудим и будем над этим работать. Не может быть так, чтобы на всю страну был один специалист высокого уровня.

— Планируете проводить ротацию и задействовать всех хоккеистов, которые есть в распоряжении?

— Будем отталкиваться от ситуации. Игра покажет.

— Виктор Гусев, наш легендарный комментатор позитивно оценил такое начинание, как создание сборной Россия 25. Высказал мысль, что футбольной сборной тоже стоит подсмотреть. Обычно футбол считает старшим братом, но здесь младший брат хоккей показывает пример.

— Младший брат должен быть лучше старшего. Всегда все в конкуренции. Это надо обсуждать с Дюковым. Это хорошая идея. Молодые, дерзкие ребята, у которых горят глаза, для многих такой возраст — пик карьеры. Мы готовы поделиться опытом и помочь братьям-футболистам.

В данный момент «Россия 25» проводит тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к майскому турне, первый матч которого против Белоруссии состоится 2 мая в Челябинске.