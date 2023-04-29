Ротенберг рассказал о состоянии Мичкова после смерти отца

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о состоянии форварда команды Матвея Мичкова после смерти отца.

— В каком состоянии Матвей Мичков?

— Это жизнь. Он тренируется, находится в хорошем физическом состоянии. Думаю, он ответит на все вопросы своей игрой.

4 апреля стало известно, что Андрей Мичков пропал. Вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь. Позднее сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома, в котором проживает семья Мичковых.