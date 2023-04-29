Марат Хуснутдинов: «Сейчас такое время, нам без разницы, против кого мы будем играть»
Капитан сборной «Россия 25» Марат Хуснутдинов поделился мыслями перед майским турне команды.
— Интересно будет сыграть с казахами и белорусами, или хотелось все-таки соперников поразнообразнее?
— Сейчас такое время, нам без разницы, против кого мы будем играть. Все соскучились по матчам сборной, наше дело — показать хороший, красивый хоккей и выиграть эти матчи.
— Обсуждали, что Квартальнов возглавит белорусов? Это как-то повлияет?
— Повторюсь, нам без разницы, против кого мы играем. У нас хороший тренерский штаб, его все прекрасно знают.
— Как вам продление сезона и игра в мае?
— Не знаю, в любом случае это плюс для болельщиков, больше хоккея. Думаю, игроки не против, что сезон продлится. Значит, можно будет собираться командой.
— Скорее всего, сократится предсезонка.
— Сократится предсезонка, но для болельщиков это будет плюс. Будет что посмотреть в мае.
— Кто победит в финале Кубка Гагарина?
— Очень хороший матч. Не буду загадывать. Просто интересно посмотреть со стороны.
— Симпатизируете кому-то?
— Нет. Моя команда уже вылетела. Так что симпатии ни к кому нет.
— Татарин должен за «Ак Барс» болеть.
— А я башкир.
— Тогда за ЦСКА.
— Нет, к татарам хорошо отношусь.
В данный момент «Россия 25» проводит тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к майскому турне, первый матч которого против Белоруссии состоится 2 мая в Челябинске.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
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