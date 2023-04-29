Марат Хуснутдинов: «Сейчас такое время, нам без разницы, против кого мы будем играть»

Капитан сборной «Россия 25» Марат Хуснутдинов поделился мыслями перед майским турне команды.

— Интересно будет сыграть с казахами и белорусами, или хотелось все-таки соперников поразнообразнее?

— Сейчас такое время, нам без разницы, против кого мы будем играть. Все соскучились по матчам сборной, наше дело — показать хороший, красивый хоккей и выиграть эти матчи.

— Обсуждали, что Квартальнов возглавит белорусов? Это как-то повлияет?

— Повторюсь, нам без разницы, против кого мы играем. У нас хороший тренерский штаб, его все прекрасно знают.

— Как вам продление сезона и игра в мае?

— Не знаю, в любом случае это плюс для болельщиков, больше хоккея. Думаю, игроки не против, что сезон продлится. Значит, можно будет собираться командой.

— Скорее всего, сократится предсезонка.

— Сократится предсезонка, но для болельщиков это будет плюс. Будет что посмотреть в мае.

— Кто победит в финале Кубка Гагарина?

— Очень хороший матч. Не буду загадывать. Просто интересно посмотреть со стороны.

— Симпатизируете кому-то?

— Нет. Моя команда уже вылетела. Так что симпатии ни к кому нет.

— Татарин должен за «Ак Барс» болеть.

— А я башкир.

— Тогда за ЦСКА.

— Нет, к татарам хорошо отношусь.

В данный момент «Россия 25» проводит тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к майскому турне, первый матч которого против Белоруссии состоится 2 мая в Челябинске.