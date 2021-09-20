Арбитра пожизненно дисквалифицировали за работу в нетрезвом состоянии на детском турнире

Сегодня, 20 сентября, прошло совещание Спортивно-дисциплинарного комитета и заседание Региональной коллеги судей Москвы в связи с инцидентом, произошедшем на матче детского турнира «Спартак Спорттех» — «Академия Харламова».

«По итогам совещаний было принято решение пожизненно дисквалифицировать судью Емельяна Майорова от обслуживания всех официальных матчей, проводимых Федерацией хоккея Москвы», — говорится на официальном сайте ФХМ.

19 сентября нетрезвый судья во время работы на матче детского хоккейного турниране мог удержать равновесие и упал. Арбитр был в состоянии алкогольного опьянения.