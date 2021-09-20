ФХР выразила соболезнования близким жертв стрельбы в Перми

ФХР прокомментировала события, произошедшие сегодня, 20 сентября, в университете Перми.

«Чудовищная трагедия в Перми. Наши соболезнования близким всех пострадавших во время стрельбы в пермском университете», — говорится в Twitter ФХР.

Чудовищная трагедия в Перми. Наши соболезнования близким всех пострадавших во время стрельбы в Пермском университете.



Скорбим pic.twitter.com/lwR0acde6v — Хоккей России (@russiahockey) September 20, 2021

20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в университете в Перми. На данный момент известно о восьми погибших. 24 человека пострадали, 19 из них получили огнестрельные ранения.