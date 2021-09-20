ФХР выразила соболезнования близким жертв стрельбы в Перми
12:52
ФХР прокомментировала события, произошедшие сегодня, 20 сентября, в университете Перми.
«Чудовищная трагедия в Перми. Наши соболезнования близким всех пострадавших во время стрельбы в пермском университете», — говорится в Twitter ФХР.
20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в университете в Перми. На данный момент известно о восьми погибших. 24 человека пострадали, 19 из них получили огнестрельные ранения.
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