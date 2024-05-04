Сборная «России 25» сыграет с Белоруссию на «Большом туре Сборной» 4 мая

Сборная «России 25» по хоккею сыграет с командой Белоруссии в рамках «Большого тура Сборной» в субботу, 4 мая. Матч пройдет в спортивном комплексе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). Начало — в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча бесплатно покажет федаральный телеканал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru. Также следить за встречей можно на официальном YouTube-канале ФХР.

«Большой тур Сборной» стартовал 2 мая и завершится 11 мая. В турне участвуют сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии.

Ранее наша национальная команда на турнире обыграла Казахстан со счетом 1:0.

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