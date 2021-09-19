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Нетрезвый судья упал во время матча детского турнира

14:54

Нетрезвый судья во время работы на матче детского хоккейного турнира «Академия Харламова» — «Спартак-Спорттех» не мог удержать равновесие и упал, сообщает Telegram-канал Baza.

После падения арбитр держался за бортик, чтобы не упасть, но, когда наклонился за шайбой, снова упал и прокатился по льду.

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/8160

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Виктория Кравченко все материалы автора

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