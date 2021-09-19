Нетрезвый судья упал во время матча детского турнира

Нетрезвый судья во время работы на матче детского хоккейного турнира «Академия Харламова» — «Спартак-Спорттех» не мог удержать равновесие и упал, сообщает Telegram-канал Baza.

После падения арбитр держался за бортик, чтобы не упасть, но, когда наклонился за шайбой, снова упал и прокатился по льду.