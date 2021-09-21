Алексей Житник о Кубке Канады-1991: «Про политику много не думали. Тогда у молодежи это не было так модно»

Бывший защитник «Баффало» и сборной СССР Алексей Житник в интервью «СЭ» вспомнил игру за национальную сборную на Кубке Канады-1991. Тогда сборная СССР заняла пятое место из шести на групповом этапе и не попала в полуфинал.

— Не думаю, что Тихонов относился к Кубку Канады исключительно как к этапу подготовки к Олимпиаде, — подчеркнул Житник. — Проблем с составом действительно хватало. Было непонятно, кто может поехать, кто здоров. Именно поэтому у нас было много молодых игроков. К тому же, не стоит забывать про переходный период, который происходил в хоккее.

Потихоньку менялась система. Некоторые привычные наработки уже не могли существовать в своем виде. Несмотря на результат, я все равно доволен, что стал частью той команды. Это был невероятный опыт. В 19 лет сыграть против таких мастеров — это дорогого стоит. А про политику, честно сказать, мы много не думали. Тогда у молодежи это еще не было так модно, как сейчас. Прежде всего, мы выполняли свою работу и старались сосредоточиться на хоккее.

Обидно было проиграть тот матч США, ведь у нас было немало моментов. К сожалению, такое нередко случается. Вроде бы твоя команда достаточно создает впереди, но вратарь соперника просто стоит на голове. Не думаю, что в нашем случае стоит винить арбитров. Все иногда ошибаются. Кохарски — очень авторитетный судья. Тогда я, конечно, не знал о нем ничего, но уже в НХЛ прочувствовал его статус. У него колоссальный опыт. Возможно, кто-то обвинит его в предвзятом отношении к сборной СССР, но не думаю, что это допустимо у таких профессионалов.

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