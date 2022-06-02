Определился победитель первого квиза «СЭ» и BQ

В мае «СЭ» и BQ запустили квиз о хоккеистах сборной России на чемпионатах мира и Олимпиадах. У игры четыре этапа (на каждый дается по неделе), в рамках которого наши читатели могут выиграть приз — телевизор BQ.

И у первого квиза определился победитель — Ильдар Ильясов за самое короткое время назвал всех игроков сборной России, сыгравших на чемпионатах мира в 90-е годы. Поздравляем его с победой!

А сейчас вовсю идет второй этап конкурса — теперь участникам нужно вспомнить хоккеистов национальной команды на ЧМ в 2000-е годы. Еще есть время побороться за приз!

Назови всех хоккеистов сборной России в 00-е и выиграй телевизор!