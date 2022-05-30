Бабаев заявил, что «Барыс» отпустит Михайлиса в случае предложения от топ-клуба КХЛ

Бывший генеральный менеджер сборной Казахстана Шуми Бабаев прокомментировал будущее форварда «Барыса» Никиты Михайлиса. Хоккеист является ограниченно свободным агентом.

«Мне кажется, если Никита примет предложение какого-то топ-клуба КХЛ, то «Барыс» не станет чинить препятствий и пытаться оставить его вопреки желанию, поэтому не будет повторять предложение. Почему? Во-первых, казахстанский клуб получит хорошую компенсацию согласно регламента. Во-вторых, Михайлис многое отдал команде и заслужил право получить свой шанс в топ-клубе КХЛ. А «Барыс» всегда славился тем, что давал возможность своим игрокам расти дальше. Свежий пример перед глазами, когда клуб отпустил в «Магнитку» 22-летнего защитника Валерия Орехова. Да и для сборной Казахстана это станет плюсом, потому что чем больше ее игроков будет выступать в ведущих клубах нашей лиги, тем лучше», — цитирует Бабаева Betonmobile.ru.

В «Барысе» 26-летний казахстанский хоккеист выступает с сезона-2014/2015. В прошедшем сезоне КХЛ он провел 47 матчей, набрав 44 очка (18+26).