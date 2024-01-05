ИИХФ: допуск России зависит от безопасности проведения турниров
В Международной федерации хоккея (ИИХФ) высказались о возвращении российских спортсменов на международные турниры.
«Глава ИИХФ Люк Тардиф подчеркнул, что допуск России и Белоруссии к соревнованиям ИИХФ полностью зависит от безопасности спортсменов и организаторов, а также от способности ИИХФ провести безопасный турнир», — приводит РИА Новости слова релиза организации.
ИИХФ отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года. Также организация отобрала у России право проведения ЧМ в Санкт-Петербурге и МЧМ, который должны были принять Омск и Новосибирск.
В марте 2023-го Международная федерация хоккея продлила отстранение российских и белорусских хоккеистов. Тогда же Тардиф отмечал, что совет организации вернется к вопросу допуска российских и белорусских сборных к соревнованиям в марте 2024 года.
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|5
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|50
|7
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|25
|49
|8
|Динамо Мн
|44
|19
|25
|42
|9
|Витязь
|46
|15
|31
|36
|10
|Куньлунь РС
|47
|15
|32
|36
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|34
|5.01
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 3 ОТ
|5.01
|14:30
|
Трактор – Барыс
|5 : 1
|5.01
|17:00
|
СКА – Локомотив
|- : -
|5.01
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|5.01
|17:00
|
Сочи – Автомобилист
|- : -
|5.01
|17:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|5.01
|17:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|- : -
|5.01
|17:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.01
|19:30
|
Динамо Мн – Амур
|- : -