ИИХФ рассмотрит вопрос о возвращении России на международную арену 12-13 февраля
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, что вопрос допуска российских и белорусских сборных до международных соревнований будет рассмотрен советом организации 12-13 февраля.
«Это всегда был вопрос безопасного проведения наших соревнований и безопасности игроков, включая игроков из России и Белоруссии. Так что это будет одним из вопросов на нашем заседании 12 и 13 февраля», — приводит заявление Тардифа РИА «Новости».
Он также отметил, что совет возвращается к этому вопросу каждый февраль и март. По его словам, они принимают решение не по политическим решениям.
В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.
Действующие рекомендации МОК по допуску атлетов из РФ на международные турниры запрещают выступать россиянам в командных видах спорта в любом статусе.
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|8
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|44
|19
|25
|42
|9
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|46
|15
|31
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|Куньлунь РС
|47
|15
|32
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|48
|14
|34
|34
|5.01
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 3 ОТ
|5.01
|14:30
|
Трактор – Барыс
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|5.01
|17:00
|
СКА – Локомотив
|- : -
|5.01
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|
Северсталь – Витязь
|- : -
|5.01
|17:00
|
Сочи – Автомобилист
|1 : 4
|5.01
|17:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|5.01
|17:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|- : -
|5.01
|17:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.01
|19:30
|
Динамо Мн – Амур
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