ИИХФ рассмотрит вопрос о возвращении России на международную арену 12-13 февраля

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, что вопрос допуска российских и белорусских сборных до международных соревнований будет рассмотрен советом организации 12-13 февраля.

«Это всегда был вопрос безопасного проведения наших соревнований и безопасности игроков, включая игроков из России и Белоруссии. Так что это будет одним из вопросов на нашем заседании 12 и 13 февраля», — приводит заявление Тардифа РИА «Новости».

Он также отметил, что совет возвращается к этому вопросу каждый февраль и март. По его словам, они принимают решение не по политическим решениям.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Действующие рекомендации МОК по допуску атлетов из РФ на международные турниры запрещают выступать россиянам в командных видах спорта в любом статусе.