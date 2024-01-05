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Сегодня, 18:40

ИИХФ рассмотрит вопрос о возвращении России на международную арену 12-13 февраля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, что вопрос допуска российских и белорусских сборных до международных соревнований будет рассмотрен советом организации 12-13 февраля.

«Это всегда был вопрос безопасного проведения наших соревнований и безопасности игроков, включая игроков из России и Белоруссии. Так что это будет одним из вопросов на нашем заседании 12 и 13 февраля», — приводит заявление Тардифа РИА «Новости».

Он также отметил, что совет возвращается к этому вопросу каждый февраль и март. По его словам, они принимают решение не по политическим решениям.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Действующие рекомендации МОК по допуску атлетов из РФ на международные турниры запрещают выступать россиянам в командных видах спорта в любом статусе.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240105/khokkey-1919854289.html
Хоккей
Люк Тардиф
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ИИХФ: допуск России зависит от безопасности проведения турниров
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3 Авангард 45 29 16 61
4 Автомобилист 49 27 22 59
5 Лада 48 24 24 58
6 Трактор 48 26 22 57
7 Ак Барс 45 25 20 52
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9 Амур 45 19 26 46
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2 Локомотив 45 30 15 64
3 СКА 46 31 15 63
4 Динамо М 46 29 17 62
5 Торпедо 46 28 18 59
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7 Северсталь 46 21 25 49
8 Динамо Мн 44 19 25 42
9 Витязь 46 15 31 36
10 Куньлунь РС 47 15 32 36
11 Сочи 48 14 34 34
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5.01 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 2 : 3 ОТ
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Трактор – Барыс
 5 : 1
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СКА – Локомотив
 - : -
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