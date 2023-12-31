«Давос» в 16-й раз завоевал Кубок Шпенглера

Швейцарский «Давос» обыграл чешский «Пардубице» в финале Кубка Шпенглера — 5:3.

У победителей отличились Деннис Расмуссен (дубль), Энцо Корви, Клас Дальбек и Йеспер Олофссон. За гостей шайбы забросили Томаш Гика, Роберт Коусал и Ян Мандат.

«Давос» впервые с 2011 года стал победителем Кубка Шпенглера. Этот титул стал для команды 16-м. «Давос» делит первую строчку по трофеям со сборной Канады.