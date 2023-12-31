«Давос» в 16-й раз завоевал Кубок Шпенглера
Швейцарский «Давос» обыграл чешский «Пардубице» в финале Кубка Шпенглера — 5:3.
У победителей отличились Деннис Расмуссен (дубль), Энцо Корви, Клас Дальбек и Йеспер Олофссон. За гостей шайбы забросили Томаш Гика, Роберт Коусал и Ян Мандат.
«Давос» впервые с 2011 года стал победителем Кубка Шпенглера. Этот титул стал для команды 16-м. «Давос» делит первую строчку по трофеям со сборной Канады.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|46
|29
|17
|63
|2
|Авангард
|44
|29
|15
|61
|3
|Сал. Юлаев
|44
|27
|17
|57
|4
|Лада
|47
|24
|23
|57
|5
|Трактор
|46
|25
|21
|55
|6
|Автомобилист
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|45
|25
|20
|52
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|46
|17
|29
|43
|11
|Барыс
|45
|15
|30
|37
|12
|Адмирал
|44
|14
|30
|37
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|47
|30
|17
|66
|2
|Локомотив
|44
|30
|14
|63
|3
|Динамо М
|46
|29
|17
|62
|4
|СКА
|45
|30
|15
|61
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|45
|23
|22
|50
|7
|Северсталь
|45
|20
|25
|47
|8
|Динамо Мн
|44
|19
|25
|42
|9
|Витязь
|45
|15
|30
|36
|10
|Куньлунь РС
|46
|15
|31
|35
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|33
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
|3.01
|00:00
|
Северсталь – Амур
|- : -
|3.01
|00:00
|
СКА – Витязь
|- : -
|3.01
|00:00
|
Сочи – Металлург Мг
|- : -
|3.01
|00:00
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|3.01
|00:00
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|3.01
|00:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|3.01
|00:00
|
Локомотив – Барыс
|- : -
Новости