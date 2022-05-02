Хоккеисты из российских клубов не смогут играть за сборную Финляндии

Хоккеисты, которые выступают за российские клубы, не смогут играть за сборную Финляндии.

«Позиция Ассоциации хоккея Финляндии заключается в том, что игроки, выступающие в России в следующем сезоне, не могут играть за национальную сборную», — говорится в сообщении на сайте национальной команды.

На прошедшем на прошлой неделе чешском этапе Евротура сборная Финляндии заняла второе место вслед за Швецией. С 5 по 8 мая команда выступит на шведском этапе турнира.

В воскресенье, 1 августа, «Автомобилист» объявил о регистранции контрактов с тремя финскими хоккеистами.