Третьяк оценил игру внука Максима в дебютном матче за сборную России по хоккею

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об игре внука и вратаря Максима Третьяка во втором товарищеском матче сборной России против Белоруссии (3:2 ОТ).

«Вратарь нормально отыграл. Почти два месяца не играл — достойно сыграл. Вообще оба вратаря показали хороший класс. Конечно, игра для него тяжелая была, но сыграл Максим солидно», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Также Третьяк оценил игру сборной России.

«Сборная показала интересный хоккей, было много ошибок, интересных моментов, но это молодые ребята, главное, они играли с желанием. Это был экзамен для них. Плюсы этой команды — молодость и задор, но эмоции надо прятать вглубь своей души», — добавил Владислав Третьяк.

25-летний Третьяк сегодня, 2 мая, дебютировал в стартовом составе сборной России во втором товарищеском матче в Туле против команды Белоруссии.