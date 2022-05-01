Вудкрофт: «Игра со сборной России важна для молодых белорусских игроков, учтем ошибки»

Главный тренер сборной белоруссии Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от команды России (2:5) в товарищеском матче в Туле.

— Могли бы дать комментарий по игре?

— Игра была достаточно равная. Ребята играли так, как мы от них и ждали. России удалось забить неплохой первый гол. Но наша команда сумела вернуться в игру. В третьем периоде несколько индивидуальных ошибок привели к третьему голу. Это поломало игру команды. К сожалению, не удалось ее завершить так, как нам бы хотелось. Тем не менее, эта игра важна для молодых игроков, которые сейчас в команде. Мы учтем предыдущие ошибки и будем готовиться к следующей игре.

— Как вы отнеслись к идеи выставочных матчей. Насколько это необходимо сборной Беларуссии?

— Вне зависимости от обстоятельств, обеим федерациям нужно двигаться вперед и искать точки для развития. Беларусь демонстрирует рост. В команде много молодых игроков, которые сейчас получают свой шанс, чтобы заявить о себе на фоне сильного соперника, чтобы в дальнейшем получить шанс выступления в командах НХЛ. Мы благодарны за эту возможность. В этих выставочных матчах мы рассчитываем на победу, когда этого не случается, вызывает разочарование.

— Если говорить о вашем опыте. Что вы нашли новое в таких матчах? Если сравнивать эту серию с работой в КХЛ.

— Для всего тренерского штаба работа с такими молодыми ребятами это огромный вызов. Конечно, мы не можем ожидать от них полного понимания наших требований с такой же скоростью, как от команд КХЛ. Мы понимаем, что нужно набраться терпения, а также больше работать с ними и объяснять. Очень много времени уделяем этому.

(Дмитрий Барулев)