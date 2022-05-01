Вудкрофт: «Игра со сборной России важна для молодых белорусских игроков, учтем ошибки»
Главный тренер сборной белоруссии Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от команды России (2:5) в товарищеском матче в Туле.
— Могли бы дать комментарий по игре?
— Игра была достаточно равная. Ребята играли так, как мы от них и ждали. России удалось забить неплохой первый гол. Но наша команда сумела вернуться в игру. В третьем периоде несколько индивидуальных ошибок привели к третьему голу. Это поломало игру команды. К сожалению, не удалось ее завершить так, как нам бы хотелось. Тем не менее, эта игра важна для молодых игроков, которые сейчас в команде. Мы учтем предыдущие ошибки и будем готовиться к следующей игре.
— Как вы отнеслись к идеи выставочных матчей. Насколько это необходимо сборной Беларуссии?
— Вне зависимости от обстоятельств, обеим федерациям нужно двигаться вперед и искать точки для развития. Беларусь демонстрирует рост. В команде много молодых игроков, которые сейчас получают свой шанс, чтобы заявить о себе на фоне сильного соперника, чтобы в дальнейшем получить шанс выступления в командах НХЛ. Мы благодарны за эту возможность. В этих выставочных матчах мы рассчитываем на победу, когда этого не случается, вызывает разочарование.
— Если говорить о вашем опыте. Что вы нашли новое в таких матчах? Если сравнивать эту серию с работой в КХЛ.
— Для всего тренерского штаба работа с такими молодыми ребятами это огромный вызов. Конечно, мы не можем ожидать от них полного понимания наших требований с такой же скоростью, как от команд КХЛ. Мы понимаем, что нужно набраться терпения, а также больше работать с ними и объяснять. Очень много времени уделяем этому.
(Дмитрий Барулев)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|81
|38
|43
|87
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|81
|27
|54
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
|0 - 0
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|- : -
|3.05
|02:00
|
Каролина – Бостон
|- : -
|3.05
|02:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|3.05
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|- : -
|3.05
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -