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Сегодня, 13:30

ФХР планирует увеличить количество дальневосточных команд в Студенческой хоккейной лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о планах по расширению Студенческой хоккейной лиги.

«Во время рабочей поездки на Дальний Восток я увидел, что вузы тихоокеанского побережья нашей страны предпринимают большие усилия по развитию нашего вида спорта, и это, безусловно, радует. ФХР расширит присутствие дальневосточных команд в чемпионате Студенческой хоккейной лиги», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Студенческая хоккейная лига была основана в 2016 году. В текущем сезоне в розыгрыше турнира принимает участие 21 команда.

Источник: ТАСС
Хоккей
Владислав Третьяк
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5 СКА 38 24 14 49
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