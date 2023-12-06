ФХР планирует увеличить количество дальневосточных команд в Студенческой хоккейной лиге

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о планах по расширению Студенческой хоккейной лиги.

«Во время рабочей поездки на Дальний Восток я увидел, что вузы тихоокеанского побережья нашей страны предпринимают большие усилия по развитию нашего вида спорта, и это, безусловно, радует. ФХР расширит присутствие дальневосточных команд в чемпионате Студенческой хоккейной лиги», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Студенческая хоккейная лига была основана в 2016 году. В текущем сезоне в розыгрыше турнира принимает участие 21 команда.