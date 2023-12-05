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Сегодня, 19:57

Мышкин поддержал решение ИИХФ сделать обязательным для хоккеистов ношение защиты шеи

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Олимпийский чемпион Владимир Мышкин поделился мнением о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) обязать игроков носить защиту для шеи.

«Это решение чисто техническое, но оно принято не просто так. ИИХФ заботится о здоровье своих игроков, и это правильно. Я поддерживаю это решение», — цитирует Мышкина ТАСС.

В конце октября американский хоккеист «Ноттингема» 29-летний американец Адам Джонсон умер из-за пореза шеи коньком в матче Британской хоккейной лиги (EIHL) с «Шеффилдом».

14 ноября полиция арестовала форварда «Шеффилда» Мэтта Петгрейва по подозрению в непредумышленном убийстве Джонсона. 15 ноября его отпустили под залог.

Источник: ТАСС
Хоккей
Владимир Мышкин
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Международная федерация хоккея обязала игроков использовать защиту шеи на всех соревнованиях
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3 Ак Барс 38 23 15 48
4 Лада 40 20 20 48
5 Сал. Юлаев 37 23 14 47
6 Трактор 39 21 18 46
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8 Сибирь 40 17 23 41
9 Амур 38 15 23 37
10 Нефтехимик 39 14 25 36
11 Барыс 39 12 27 31
12 Адмирал 36 11 25 29
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 38 25 13 53
2 Спартак 39 24 15 52
3 Локомотив 37 24 13 51
4 Торпедо 39 23 16 49
5 СКА 38 24 14 49
6 ЦСКА 38 21 17 44
7 Северсталь 37 16 21 38
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 40 14 26 33
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11 Витязь 38 13 25 31
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Авангард – Барыс
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Металлург Мг – ЦСКА
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Трактор – Нефтехимик
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