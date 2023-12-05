Мышкин поддержал решение ИИХФ сделать обязательным для хоккеистов ношение защиты шеи

Олимпийский чемпион Владимир Мышкин поделился мнением о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) обязать игроков носить защиту для шеи.

«Это решение чисто техническое, но оно принято не просто так. ИИХФ заботится о здоровье своих игроков, и это правильно. Я поддерживаю это решение», — цитирует Мышкина ТАСС.

В конце октября американский хоккеист «Ноттингема» 29-летний американец Адам Джонсон умер из-за пореза шеи коньком в матче Британской хоккейной лиги (EIHL) с «Шеффилдом».

14 ноября полиция арестовала форварда «Шеффилда» Мэтта Петгрейва по подозрению в непредумышленном убийстве Джонсона. 15 ноября его отпустили под залог.