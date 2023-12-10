Аскаров признан первой звездой матча с «Айовой»

Голкипер «Милуоки» Ярослав Аскаров признан первой звездой матча регулярного чемпионата АХЛ против «Айовы» (4:1).

Россиянин отразил 24 броска из 25. Второй звездой матча признан Денис Гурьянов, который отметился одним голом и одной результативной передачей. Третьей звездой стал Джордан Гросс, который забросил одну шайбу.