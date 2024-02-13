Дементьев заявил, что нужно по максимуму игнорировать ИИХФ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, как относится к решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/25.

«Что тут можно сказать? Грустная новость, но это ожидаемо, ничего удивительного нет. Они играют в эти игры, пытаются уколоть как могут Россию. Будем сильнее. Надо заниматься развитием своих игроков и своей системы, воспитанием и подготовкой. Не будет это длиться вечно. Чем может ответить Россия? Я считаю, что по максимуму нужно игнорировать ИИХФ и все обращения свести к минимуму», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.