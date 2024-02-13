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Сегодня, 14:04

Дементьев заявил, что нужно по максимуму игнорировать ИИХФ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, как относится к решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров на сезон-2024/25.

«Что тут можно сказать? Грустная новость, но это ожидаемо, ничего удивительного нет. Они играют в эти игры, пытаются уколоть как могут Россию. Будем сильнее. Надо заниматься развитием своих игроков и своей системы, воспитанием и подготовкой. Не будет это длиться вечно. Чем может ответить Россия? Я считаю, что по максимуму нужно игнорировать ИИХФ и все обращения свести к минимуму», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-otstranenie-rossii-ozhidaemo-nuzhno-po-maksimumu-ignorirovat-iihf/
Хоккей
Сборная России по хоккею
Алексей Дементьев
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2 Авангард 61 41 20 86
3 Сал. Юлаев 61 39 22 83
4 Ак Барс 61 36 25 74
5 Автомобилист 62 33 29 73
6 Трактор 62 33 29 72
7 Лада 62 29 33 72
8 Амур 62 26 36 64
9 Нефтехимик 62 26 36 64
10 Сибирь 63 25 38 60
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12 Барыс 62 19 43 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 62 42 20 87
2 Локомотив 63 40 23 85
3 Спартак 63 38 25 84
4 Динамо М 61 39 22 84
5 Северсталь 62 33 29 74
6 Торпедо 62 34 28 74
7 ЦСКА 62 31 31 68
8 Динамо Мн 62 28 34 61
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 62 20 42 47
11 Витязь 62 19 43 45
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Амур – Трактор
 5 : 3
13.02 12:30
Адмирал – Барыс
 4 : 2
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Сал. Юлаев – Авангард
 - : -
13.02 17:00
Автомобилист – Динамо М
 - : -
13.02 19:30
Куньлунь РС – ЦСКА
 - : -
13.02 19:30
СКА – Лада
 - : -
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Витязь – Динамо Мн
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