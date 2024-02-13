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13 февраля, 23:40

Роман Ротенберг — о бане России: «ИИХФ управляют финны, они боятся нас»

Виктория Кравченко
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Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг не удивился тому, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии еще на один сезон. Он связал это с тем, что ИИХФ управляют представители Финляндии, и что это было ожидаемо.

«ИИХФ управляют финны, а мы знаем их отношение. Они боятся нас и боятся нам проиграть. Они делают все, чтобы сильная команда не участвовала. Все нормализуется. Развитие хоккея невозможно без России, а мы играем на лучшей арене. Когда мы вернемся, то будем стараться обыграть каждую сборную. Все может поменяться буквально за сутки. Дети, например, ни в чем не виноваты. Нельзя лишать детей мечты. Есть выражение, что бог всем судья. Жизнь все расставит на свои места», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».

По мнению Ротенберга, ИИХФ делает все, чтобы россияне не участвовали в международных стартах.

В ИИХФ отметили, что продолжат следить за ситуацией, и сообщили, что рассмотрят вероятность возвращения сборных и клубов из России и Белоруссии на международные турниры в сезоне-2025/26. Самая поздняя дата рассмотрения этого вопроса — май 2025 года, когда пройдет ежегодный конгресс организации.

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240213/rotenberg-1927203323.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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