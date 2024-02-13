Якушев надеется, что МОК и ИИХФ под нажимом НХЛ допустят российскую команду на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев считает, что если НХЛ будет придерживаться принципиальной позиции, Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея (ИИХФ) могут допустить российских хоккеистов до участия в Олимпийских играх 2026 года.

«Я думаю, если НХЛ также жестко будет стоять на своей позиции, как они и стоят, то сборная России еще может поехать на Олимпиаду», — приводит слова Якушева ТАСС.

12 февраля совет ИИХФ заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на соревнования под эгидой организации «пока небезопасно».

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.