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Бережков покинул пост спортивного директора Федерации хоккея Белоруссии

20:20

Спортивный директор Федерации хоккея Белоруссии Владимир Бережков в середине ноября покинул свой пост в связи с истечением срока действия контракта, сообщает Belarushockey.com.

По сведениям источника, эту должность может занять известный в прошлом хоккеист Андрей Башко. Бережков занимал свой пост с 2018 года.

Башко является двукратным чемпионом Белорусси. Также игрок выступал за минское «Динамо» и «Амур». Игровую карьеру хоккеист закончил в 2018 году.

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