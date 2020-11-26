Бережков покинул пост спортивного директора Федерации хоккея Белоруссии
20:20
Спортивный директор Федерации хоккея Белоруссии Владимир Бережков в середине ноября покинул свой пост в связи с истечением срока действия контракта, сообщает Belarushockey.com.
По сведениям источника, эту должность может занять известный в прошлом хоккеист Андрей Башко. Бережков занимал свой пост с 2018 года.
Башко является двукратным чемпионом Белорусси. Также игрок выступал за минское «Динамо» и «Амур». Игровую карьеру хоккеист закончил в 2018 году.
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