В МХЛ перенесены матчи из-за вспышки коронавируса

«Крылья Советов» согласовали с лигой перенос двух матчей чемпионата МХЛ с «Академией Михайлова», представляющей Тульскую область.

Игры должны были пройти 19 и 20 сентября, однако среди хоккеистов и тренеров «Крыльев Советов» были зафиксированы случаи заболевания. Матчи с туляками состоятся в Сетуни 7 и 8 марта, сообщает сайт лиги.

Также перенесены две встречи «Спутника» и «Мамонтов Югры». Эти матчи состоятся 14 и 15 января 2021 года.