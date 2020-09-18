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В МХЛ перенесены матчи из-за вспышки коронавируса

16:08
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«Крылья Советов» согласовали с лигой перенос двух матчей чемпионата МХЛ с «Академией Михайлова», представляющей Тульскую область.

Игры должны были пройти 19 и 20 сентября, однако среди хоккеистов и тренеров «Крыльев Советов» были зафиксированы случаи заболевания. Матчи с туляками состоятся в Сетуни 7 и 8 марта, сообщает сайт лиги.

Также перенесены две встречи «Спутника» и «Мамонтов Югры». Эти матчи состоятся 14 и 15 января 2021 года.

Дополнительная информация:

https://mhl.khl.ru/news/4172/995687/

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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